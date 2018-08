Encontro do Bem homenageia a Rede Pampa de Comunicação

Mais uma edição do Encontro do Bem ocorreu nesse sábado, ao meio-dia, no Centro de Eventos Laçador em Porto Alegre. O evento foi celebrado no Dia do Advogado e a ALAP (Associação Latino-Americana de Publicidade), em parceria com o Instituto Ver Hesíodo Andrade, aproveitou o 11 de agosto para entregar o Certificado Águia de Haia em tributo a Rui Barbosa para quem exerce o Direito. Comunicadores também foram agraciados com o Certificado Quero-Quero do Bem. A apresentação foi do radialista e publicitário Dorotéo Fagundes.

O presidente da Rede Pampa de Comunicação, Alexandre Gadret, recebeu, em nome de seu pai, o presidente do Conselho de Administração da Pampa, Octávio Gadret, e de sua irmã Christina Gadret (presidente do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão), os Troféus Águia de Haia e Quero-Quero do Bem das mãos do ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho e Patrono da ALAP, Dr. Gelson de Azevedo. “Minha família é composta por 100% de advogados, a não ser a minha pessoa, já que acabei optando pela engenharia”, brincou Alexandre Gadret, que enalteceu as ações da ALAP com a comunicação e as causas sociais. “Ficamos muito contentes com o carinho de sempre da ALAP. É um trabalho muito fortalecido em termos de união do setor da comunicação e também apresenta nobres causas como estas que o Encontro do Bem tem promovido”, elogiou o presidente da Pampa.

João Firme e Paulo Sérgio Pinto

