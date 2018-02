Encontro do Bem – show de solidariedade por um Brasil melhor acontecerá dia 9 de março na Receita Federal, na Capital

O evento, que vem sendo realizado frequentemente, destaca e transfere resultados em cada edição para uma entidade do Terceiro Setor e um dos objetivos é divulgar os incentivos fiscais do Imposto de Renda a pagar para instituições voltadas aos idosos, às crianças e aos adolescentes carentes no Rio Grande do Sul. Por falta de Propaganda (informação), R$ 320 milhões deixaram de ficar no Estado gaúcho em 2017, declarados em 2016.

A Receita Federal decidiu incluir a ALAP e seus eventos beneficentes (o Encontro do Bem, a Edição Extra do Festival de Gramado em Paris no dia 21 de setembro e o 3º Congresso Latino-Americano de Publicidade nos dias 24 e 25 de outubro em Porto Alegre) no seu calendário oficial de celebrações de 50 anos. Na oportunidade, a Receita Federal do RS, através do seu Superintendente Adjunto Ademir Gomes, será homenageada pelo Dr. Gélson de Azevedo, Patrono da ALAP, ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho e co-fundador da Escola de Magistrados que ensina a Transformação da Justiça do Trabalho. A Receita Federal homenageará ainda a Imprensa, instituições e personalidades que ajudaram na divulgação dos incentivos fiscais devidos para ficarem no Estado.

Interessados em participar deste Encontro do Bem, que acontecerá em 9 de março às 9h30 da manhã na Av. Loureiro da Silva, 445 em Porto Alegre, poderão reservar seus convites pelo fone (51) 32225222 – (51) 998065222 – alap@terra.com.br

