O 12º Encontro Gaúcho de Procuradores Municipais será realizado no dia 31, na sede do Canoasprev (Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas), localizado na avenida Inconfidência nº 817 (Centro), a partir das 13h30. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail apadimc@gmail.com.

