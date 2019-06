Encontro para conscientização da Escoliose acontece pela primeira vez em Porto Alegre

O mês de junho é dedicado à conscientização da Escoliose Idiopática. Durante o chamado Junho Verde, Porto Alegre receberá o 1º Encontro Gaúcho de Escoliose neste sábado (29). A Escoliose é o nome dado ao desvio lateral da curvatura da coluna e acomete cerca de 13% da população mundial.

O encontro será no Centro Universitário Metodista IPA (Rua Coronel Joaquim Pedro Salgado, 80), das 8h às 18h. De acordo com a organizadora do evento, a fisioterapeuta Ísis Navarro, a iniciativa busca viabilizar um espaço para diálogos entre os profissionais de diferentes áreas que atuam no tratamento da escoliose, e ainda, proporcionar um espaço para interação entre os pacientes, familiares e profissionais.

“A ideia é compartilhar informações de qualidade e com embasamento técnico-científico, através de uma linguagem informal”, destaca Ísis. No local, profissionais, pacientes e familiares terão um espaço de troca de experiências e de conhecimento sobre prevenção e tratamento da doença. “Queremos debater o que há de mais moderno em termos de prevenção e tratamentos e fazer um alerta sobre a importância do diagnóstico precoce, que pode ser feito com um exame clínico simples, em crianças e adolescentes.”

As palestras técnicas contarão com profissionais referência no país e no exterior e, no encerramento haverá espaço para triagem gratuita. As inscrições podem ser feitas pelo site.

