Encontro reúne apaixonados por orquídeas em Gramado

Delicadas e belas, as orquídeas possuem aficionados em todo mundo. Anualmente, os apaixonados pela planta, de todo o Brasil, se reúnem em Gramado para apresentar suas coleções, espécies e híbridos, além das flores únicas que surgem a cada ano, na “Exposição Nacional de Cattleya Intermedia”.

Promovido pelo Núcleo de Orquidófilos gramadenses, com apoio da Prefeitura Municipal da cidade, através da Secretaria de Turismo, este ano o evento acontecerá de 18 a 22 de setembro, na Expogramado. No entanto, os preparativos já estão em andamento.

De acordo com coordenador da Exposição, Raul Sartori, mais de 10 mil pessoas são esperadas na 16ª edição do evento que tem entrada franca. A expectativa é reunir, aproximadamente, 150 expositores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

Na ocasião, será realizado concurso para eleger a melhor Cattleya Intermedia, considerando aspectos como flor, folha, bulbo, vaso, espécie, entre outros. Também haverá comercialização de plantas e mudas diretas dos produtores.

Na edição de 2019, a “Exposição Nacional de Cattleya Intermedia” conta com o importante patrocínio do Auris Group. Especialista no mercado de luxo, com foco em lazer, a empresa atua focada na construção de empreendimentos de alto padrão nas cidades de Gramado e Capão da Canoa.

A Prefeitura Municipal de Gramado busca mais patrocinadores para a realização do evento.

Deixe seu comentário: