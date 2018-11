Enem 2018: a “declaração de comparecimento” deve ser impressa pelos candidatos

Os candidatos que farão o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2018 e precisam comprovar o comparecimento ao primeiro dia de provas já podem imprimir sua “declaração de comparecimento”, disponível na Página do Participante. Ela pode ser útil para, por exemplo, quem precisa justificar a falta no trabalho.

No dia da prova, o candidato deve levar o documento impresso e colher assinatura do fiscal da sala. Haverá uma declaração para cada domingo de aplicação. A primeira já está disponível para download. A partir do dia 5 de novembro, será liberada a declaração referente ao segundo dia do Enem 2018.

O “Cartão de Confirmação” só será visualizado após o participante confirmar ter lido o aviso e estar ciente de que é o responsável por levar essa declaração, caso necessite.

As provas acontecem neste e no próximo domingo, dias 4 e 11 de novembro, respectivamente, em 1.725 municípios brasileiros.

Check-list

Levar documento de identidade oficial com foto; levar canetas pretas para preencher o gabarito; conferir o local de prova com antecedência.

Mudanças

Quase todo ano tem uma novidade no Enem – às vezes bombástica, às vezes discreta. Em 2018 essa tradição se repetiu e temos mais uma vez que prestar bastante atenção às novas regras para não deixar escapar nenhum detalhe.

Agora o Enem veio com pelo menos três novidades. Mas dessa vez quem vai decidir se elas são bombásticas ou discretas é você.

Mais tempo: essa mudança é uma notícia e tanto para quem tem mais dificuldade em disciplinas de cálculo. É que a partir de agora, no segundo dia do Enem, o MEC (Ministério da Educação) concedeu 30 minutos a mais para todos os participantes resolverem as 45 questões de Matemática e as outras 45 de Ciências da Natureza (que compreende Biologia, Química e Física).

Grau de dificuldade: com o aumento do tempo para as provas do segundo dia do Enem, começou a se espalhar a notícia de que as provas de Matemática e Ciências da Natureza ficariam mais difíceis em 2018. Será que isso é verdade?

De acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que organiza o Enem, é boato. Nada deve mudar em relação ao grau de dificuldade já apresentado nos anos anteriores.

