Enem 2018: como driblar o horário de verão e descansar antes da prova

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) começa neste domingo (4) com um detalhe a mais: o horário de verão. Isso quer dizer que, à meia-noite deste sábado (3) para o domingo (4), os moradores de dez Estados e do Distrito Federal deverão adiantar o relógio em uma hora.

Os portões se abrem às 12h (horário de Brasília) e fecham pontualmente às 13h (horário de Brasília), mas o Brasil tem 4 fusos diferentes e por isso os horários serão diferentes dependendo da localidade. É preciso estar atento para o horário do seu local de prova.

Independente disso, especialistas confirmam: véspera de prova é dia de descansar e relaxar.

Luciana Palombini, médica especialista em sono, diz que o acréscimo de 1 hora à meia-noite de domingo vai fazer com que as pessoas durmam menos do que elas precisam.

“Quando você dorme menos, o que acontece? A primeira parte do corpo afetada é o cérebro. Ele não descansa como deveria. No dia seguinte, o grau de concentração é diminuído, assim como a memória e o raciocínio. A pessoa tem uma maior chance de erro”, disse.

A médica do Insituto do Sono acredita que os estudantes podem sentir um impacto um pouco maior desta uma hora a menos.

“Eles já estão afetados por um nível maior de estresse, já intensificaram os estudos. É lógico que esse aluno precisaria estar bem disposto no dia da prova”.

Palombini deu algumas dicas para reduzir o impacto do horário de verão:

Quem dorme tarde e acorda tarde deve sentir mais a mudança no horário. Por isso, é legal “forçar” dormir 30 a 45 minutos antes nestes 1 a 2 dias que antecedem a prova;

Desligar o celular antes de dormir para relaxar o cérebro e facilitar a chegada do sono;

Acordar 10 a 15 minutos mais cedo que o comum nestes 1 a 2 dias que antecedem a prova;

Tomar um bom café da manhã;

Ficar exposto ao sol da manhã, que ajuda a reduzir a sonolência;

Não ingerir uma refeição pesada no intervalo de 2 horas antes de dormir.

Independente do horário de verão, os próprios professores recomendam que às vésperas do exame seja um período dedicado ao relaxamento. É impossível recuperar o que já foi estudado durante todo o ano, e é muito importante estar descansado e com boa memória no momento da prova.

As dicas incluem:

Sair de casa; Fazer atividades culturais diurnos, como ir ao cinema ou ao parque; Leituras de descontração, não de estudo; Evitar esforço físico em demasia; Dormir cedo; Não consumir bebida alcoólica.

Horário das provas

Abertura dos portões: 12h (horário de Brasília)

Fechamento dos portões: 13h (horário de Brasília)

Início das provas: 13h30 (horário de Brasília)

Saída permitida a partir das 15h30 sem o caderno de provas

Saída liberada com o cartão de provas: 18h30 (horário de Brasília)

Fim da prova: 19h (horário de Brasília)

