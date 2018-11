Enem 2018: especialistas dão dicas para o que fazer no feriadão de véspera

Os planos de muitas famílias de ter um feriadão para viajar e relaxar deram errado com o anúncio do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para este domingo (4). A ansiedade nas últimas horas antes da prova faz com que os 5,5 milhões de candidatos se dividam entre o que fazer nesta reta final: aproveitar o feriado com uma grande revisão ou com um descanso para estar renovado. A resposta dada por especialistas é fazer as duas coisas. Mas, com cautela em ambas. O estudo deve ser estratégico e o relaxamento não pode ser exagerado.

“Não é o momento de buscar conteúdos novos e dedicar-se horas a mais do que o necessário no estudo. É importante manter a rotina nessa reta final, mas preservando uma boa noite de sono e descanso adequado porque domingo vão enfrentar uma prova desafiadora”, afirma Rodrigo Reis de Oliveira, professor de Biologia do Colégio e Curso de A a Z. Para o professor, o feriado não pode ser descartado do estudo, mas o sábado deve ter um momento de descanso.

“Mesmo que o aluno não tenha aula na sexta-feira, é importante que use uma parte do dia para estudar. Já para a véspera da prova, no sábado, o ideal é estudar durante um turno, utilizando a manhã de preferencia e separando a tarde para descansar e se organizar para a prova no dia seguinte.”

Para Rodolfo Costo, neurologista especializado em medicina do sono, a ansiedade pode trazer problemas na hora de dormir. O feriado pode ser um aliado neste momento. “Casos de insônia podem ser normais em momento de estresse. Com o feriado, o aluno já pode criar uma adaptação. Ele pode ir para a cama mais cedo e ir se acostumando a lidar com ansiedade”, indica.

O médico aponta que regular a respiração, praticar exercícios físicos e desligar aparelhos eletrônicos para evitar distrações podem ser um caminho para atingir o sono mais rápido. O professor e coordenador do curso Futuro, Bruno Santos, afirma que é necessário achar um meio termo e controlar o tempo.

“O estudante aplicado criou uma planilha de estudo durante o ano. Agora é necessário criar uma estratégia para o feriado e o sábado. Separe momentos bem definidos para estudar e estude com intensidade. Eu recomendaria também uma atividade física. Mas, se você não gosta, não é o momento de fazer algo que não te dá prazer. E, por fim, o descanso também já planejado. Essa planilha dos últimos dias pode fornecer uma segurança ao aluno”, sugere.

