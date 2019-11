Enem 2019 começa neste domingo com o menor número de inscritos desde 2010

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano começa neste domingo (03), a partir das 13h30min, para 5.095.308 candidatos, que realizam as provas de redação, linguagens e ciências humanas. Esse é o menor número de inscritos desde 2010, segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Os portões de acesso aos locais das provas abrem às 12h e fecham às 13h. Os estudantes têm até as 19h para responder às questões.

No próximo domingo (10), serão aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática. O gabarito oficial do Enem será divulgado entre os dias 11 e 13 de novembro.

Celulares e objetos eletrônicos devem ser desligados e guardados em envelopes lacrados antes do exame. Nesta edição, inclusive, há uma regra inédita: será eliminado o estudante cujo aparelho eletrônico emitir qualquer som, como toque, alarme ou mensagem durante as provas.

Itens obrigatórios para a realização do Enem