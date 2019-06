O ministro da Educação, Abraham Weintraub, voltou a afirmar que a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 está garantida. “Existe uma série de informações que estão sendo veiculadas a respeito do Enem. O Enem está garantido”, afirmou. Ele foi questionado após a exoneração do diretor de Avaliação da Educação Básica do Inep.

Deixe seu comentário: