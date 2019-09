Enem 2019: Inep lança conteúdo em Libras 

Uma série de conteúdos em Língua Brasileira de Sinais (Libras) será lançada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os conteúdos serão postados no portal e nas redes sociais do instituto com o intuito de ajudar os estudantes a se prepararem para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2019.

Os participantes receberão orientações gerais para os dias de prova, o que levar e o que não levar, quais documentos de identificação são aceitos, onde encontrar material de estudo em Libras, quais as principais datas do cronograma do Enem, onde e quando consultar o local de exame, e por que imprimir o Cartão de Confirmação da Inscrição.

A Cartilha do Participante – Redação no Enem 2019 também será traduzida para Libras. Esta cartilha poderá ser acessada via youtube, no canal do Inep. O instituto passou a oferecer o ENEM em formato de videoprova desde 2017. Em 2018 foi lançada a Plataforma Videoprova em Libras, com enunciados das questões, opções de respostas em vídeo, além dos gabaritos oficiais da avaliação.

