Enem 2019: provas estão prontas e impressão deve ser feita até dia 17

Uma das provas mais aguardadas pelos estudantes brasileiros já está pronta. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece nos dias 3 e 10 de novembro, já está na gráfica para diagramação e impressão. O envio foi antecipado, segundo o presidente substituto do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Camilo Mussi. Ele afirmou que a autarquia entregou a mídia com as questões na última sexta-feira (28), enquanto a data para a entrega estava prevista para segunda (1°).

“Estamos três dias antecipados e estamos mantendo o cronograma”, afirmou Mussi, nesta quinta (2), a parlamentares em audiência pública na Comissão Externa – Ministério da Educação, na Câmara dos Deputados. “O cronograma está mantido e a prova está mantida”, assegurou.

O presidente substituto do Inep foi convocado para prestar esclarecimentos sobre o andamento e a segurança do exame deste ano. Segundo ele, toda a segurança está garantida. “Na semana passada, a Polícia Federal esteve na gráfica, como faz todos os anos, na quinta e na sexta”, disse Mussi e complementou: “A PF verificou a área de diagramação e impressão e deu o ok. Na sexta, fizemos outra visita, e a segurança da gráfica foi confirmada.”

Ele ressaltou ainda que nos dia da aplicação do exame a segurança será reforçada. Todos os banheiros terão detectores de metal, o que antes ocorria apenas em alguns locais. Além disso, serão eliminados os candidatos cujos celulares tocarem durante a aplicação do exame, até mesmo aqueles cujos aparelhos tocarem o alarme. “O celular que tocar eliminará o candidato, até mesmo o alarme, o que é novidade este ano. Antes, tocava o alarme e não eliminava, neste ano, começa a eliminação por qualquer que seja o toque”, alerta.

Deixe seu comentário: