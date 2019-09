Energiplast 2019: 10ª edição mostra que é preciso evoluir na área de reciclagem

A 10ª edição do Energiplast – Fórum Brasileiro de Reciclagem Energética com Ênfase em Plásticos, acontece na próxima quarta-feira (25). O fórum é promovido pelo Comitê de Reciclagem do Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Rio Grande do Sul (Sinplast). O evento irá focar no panorama atual da indústria de reciclagem brasileira, seus avanços e desafios, bem como promover debates sobre novas tecnologias e cases nacionais e internacionais de relevância para a economia circular do plástico.

Esse ano, o fórum tem como tema #Plástico: vida e energia, propondo um diálogo aberto com a sociedade, com a academia, com formadores de opinião, com representantes de entidades públicas e governamentais e com a indústria sobre a importância do desenvolvimento desse setor no Brasil.

“O Energiplast, há 10 anos, traz a Porto Alegre tecnologias e alternativas para o destino adequado dos resíduos sólidos, com ênfase na reutilização do plástico para geração de energia. O que vemos, em uma década, foi a evolução tecnológica, mas ainda muito pouco incentivo para se investir nessa área”, diz Luiz Henrique Hartmann, coordenador do Energiplast. “Entendemos que proibir a utilização do plástico não resolve. É preciso conscientização, investimentos e incentivos para que a economia circular do material seja realmente eficaz”, segue Hartmann.

O 10º Energiplast ocorre na FIERGS, das 8h às 18h, e conta com o apoio da Abiplast e o patrocínio da Braskem e do Sindiatacadistas-RS. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas antecipadamente pelo blog energiplast.wordpress.com. O fórum concede certificado de horas complementares aos estudantes. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.sinplast.org.br.

Confira a programação:

8h: Credenciamento

9h: Abertura

9h40: Panorama da indústria do plástico no Brasil (José Ricardo Roriz Coelho, presidente da Abiplast – Associação Brasileira da Indústria do Plástico)

10h: A Economia Circular sob a ótica do Ministério Público (Annelise Steigleder – Promotora de Justiça do Ministério Público Estadual do RS)

10h40: Intervalo

11h: Grandes geradores e cooperativas – Gestão Integrada de Resíduos (Roger Werner Koeppl – You Green)

11h40: Tecnologias de Reciclagem Mecânica de Plásticos (Marcelo Carneiro – Presidente da Wefem Equipamentos para Reciclagem)

12h20: Sistema de Aproveitamento de Energia Residual para Recuperação de Aterros (André Tchernobilsky, presidente da Zeg Enviromental e Zeg Technologies)

13h: Almoço

14h: Painel Reciclagem na Prática:

– Case Atando Cabos: criando valor por meio da Economia Circular e Redes de Confiança, com Francisco Cruz, CEO e fundador da empresa Atando Cabos (Grupo Comberplast) do Chile

– Case da resina pós consumo – A cadeia do plástico no contexto da Economia Circular, com Renato Ditomaso, Gerente de Desenvolvimento de Negócios em Reciclagem e Economia Circular da Braskem

– Case Eco-socioambiental de economia circular de filmes de PEBD, com Djalma Azevedo, diretor da Azeplast Indústria de Plástico, de Chapecó (SC)

16h: Palestra Geração de energia distribuída oriunda do RSU-Fase Orgânica (Tiago Nascimento Silva, Gerente de Operações de Energia da CRVR – Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos, Aterro de Minas do Leão (RS))

16h40: Evolução/Solução no tratamento de resíduos orgânicos – de 100kg até 5000 kg/dia (Luciano Coimbra – Presidente da Nova Energia)

17h20: Palestra Rede de Cooperação para o Plástico no Brasil (Gustavo Alvarez – Presidente da América Tampas)

18h: Encerramento

