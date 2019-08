Energiplast 2019 tem inscrições gratuitas abertas. Evento acontece dia 25 de setembro, em Porto Alegre

No dia 25 de setembro, o Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do RS (Sinplast-RS) realiza o Energiplast 2019. O evento que, há dez anos, debate sobre plástico e energia traz para a pauta da 10ª edição o tema “Plástico, Vida e Energia”. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site www.sinplast.org.br. O encontro acontecerá das 8h30 às 17h30, na Fiergs (Av. Assis Brasil, 8787 – Sarandi, Porto Alegre). A atividade conta com patrocínio da Braskem e Sindiatacadista-RS e apoio da Fiergs.

Deixe seu comentário: