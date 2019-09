Enfermeiro e técnica de enfermagem são investigados por desviar medicamentos de hospitais da Região Metropolitana

A Polícia Civil investiga o envolvimento de um enfermeiro e de uma técnica de enfermagem por desvio de medicamentos e equipamentos cirúrgicos em dois hospitais de Porto Alegre e de um terceiro em Canoas, na Região Metropolitana. Em duas das mais recentes ações dos criminosos, as autoridades encontraram com o casal, que não teve as identidades divulgadas, ampolas de substâncias de uso restrito, como morfina.

A operação teve início no dia 28 de julho, quando agentes da Polícia Militar fiscalizaram o carro do enfermeiro e localizaram medicamentos de uso controlado e marca-passos com os nomes de pacientes. Na ocasião, o rapaz afirmou que o material não se tratava de um furto, declarando que os mesmos seriam restos dos hospitais.

Moradores do bairro Cohab, em Cachoeirinha, o casal teve a casa revistada e, no local, foram encontrados, novamente, morfina e outros medicamentos. Com as novas apreensões, a polícia deve investigar mais detalhadamente para descobrir se os acusados realizaram fraudes com pacientes em tratamento.

