Enfermeiros podem dar consultas e prescrever remédios

Maior profissão da saúde, com mais de dois milhões de trabalhadores no Brasil, a enfermagem está sendo protagonista de uma campanha global por sua valorização. Nursing Now (Enfermagem Agora, numa tradução livre) tem como embaixadora a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, e é realizada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e pelo CIE (Conselho Internacional de Enfermagem).

No Brasil, o programa é encabeçado pelo Cofen (Conselho Federal de Enfermagem) e por um braço da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) para o desenvolvimento da pesquisa em enfermagem. O site brasileiro da campanha reunirá ideias inovadoras em enfermagem que estão sendo desenvolvidas no País.

Vários estudos indicam que a enfermagem pode desempenhar uma função crucial para ampliar o acesso à saúde, especialmente nesse cenário de envelhecimento da população e aumento das doenças não transmissíveis. Segundo a Opas, enfermeiros bem capacitados podem assumir mais funções nos serviços de atenção primária, contribuindo para a promoção da saúde, na prevenção de doenças e na redução de mortes.

Municípios brasileiros com uma atenção primária à saúde bem estruturada, como Florianópolis, já contam esses profissionais trabalhando lado a lado com os médicos de família. Existem protocolos muito bem definidos sobre a atuação deles. Os resultados são surpreendentes. Mas para isso é preciso educação de qualidade. O Brasil ainda convive com vários cursos de enfermagem sofríveis, que oferecem graduação a distância, uma vergonha e um risco à saúde dos pacientes.

O enfermeiro também é autorizado a prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. A portaria do Ministério da Saúde prevê ainda, nas equipes que atuam na atenção básica, que o enfermeiro realize consulta de enfermagem, procedimentos, solicite exames complementares, prescreva medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou outras normativas técnicas.

“Ou seja, a presença do enfermeiro no acolhimento à população não se trata de uma ‘barreira’ ao atendimento médico, mas exatamente o contrário, pois significa um facilitador da assistência à saúde”, diz a nota. Todo esse imbróglio mostra bem o quanto é preciso avançar em educação em saúde, especialmente no que diz respeito ao funcionamento do SUS [Sistema Único de Saúde]. Mas, para isso, é necessário que os gestores de saúde também comecem a respeitar os usuários.

