Engavetamento de veículos resulta em morte na BR-116, em Tapes

Um acidente envolvendo quatro veículos no quilômetro 366, da BR-116, em Tapes, resultou na morte de uma mulher de 34 anos, natural de Santa Rosa (RS), nesta segunda-feira (12). Ela estava na carona de uma motocicleta BMW, com placas de Nova Friburgo (RJ), que colidiu na traseira do Ford Fiesta, com placas de Gravataí (RS).

Outra motocicleta, uma Tiger, com placa de Parobé (RS); e uma carreta Scania, com placas de Pelotas (RS), que seguiam logo atrás também colidiram.

A vítima morreu no local. Três pessoas envolvidas no acidente, sendo duas gravemente feridas, foram encaminhadas para o hospital de Camaquã.

