Enólogo João Valduga é anfitrião de jantar harmonizado em Porto Alegre

Enólogo e sócio-proprietário do grupo Famiglia Valduga, João Valduga estará em Porto Alegre nesta sexta-feira, 16 de março, para conduzir um jantar harmonizado no Espaço Gourmet Cristóvão Colombo, da Importadora Vinhos do Mundo.

Será uma oportunidade única para degustar rótulos que contam a história da Casa Valduga em seus 140 anos de excelência no Brasil, com a participação especial de João Valduga, um dos responsáveis pelo reconhecimento da qualidade dos vinhos e espumantes produzidos na Serra Gaúcha.

Com menu assinado pelo chef Márcio Sena, a recepção começará com o espumante Reserva Brut e Canapés variados. Para entrada, Gran Nature com Brandade de Bacalhau com batata baroa e mini salada. O primeiro prato – Linguado no Panko com molho Dijon e mel – harmonizará com o branco Identidade Gewürztraminer.

O Filé ao molho de presunto Serrano acompanhado de batatas rústicas e cogumelos assados assumirá como prato principal, ao lado do tinto Gran Villa-Lobos Cabernet Sauvignon. Para encerrar a noite em grande estilo, Tian de morangos flambados ao Amaretto e hortelã e espumante Reserva Prosecco.

O convite para a experiência é R$ 158 por pessoa. Reservas e informações pelos telefones: (51) 3023.7010 | (51) 3028.1998 | (51) 3232.4820.

Serviço:

Jantar harmonizado na Vinhos do Mundo com João Valduga/ 16 de março/ 20h30 /Vinhos do Mundo – Espaço Gourmet Cristóvão Colombo (Av. Cristóvão Colombo, 1493 – B. Floresta – Porto Alegre)/ Valor: R$ 158 por pessoa/ Reservas: (51) 3023.7010 | (51) 3028.1998 | (51) 3232.4820

Deixe seu comentário: