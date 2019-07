Enquanto corta cabelo, Bolsonaro fala sobre imposto de games e reforma tributária

Em uma “live” nas redes sociais em que aparece cortando o cabelo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (29) que a reforma tributária que será enviada pelo governo ao Congresso, no início de agosto, irá diminuir a carga de impostos no País. No entanto, disse que é difícil criar um imposto único, como é defendido por alguns setores.

“Diminuir a carga tributária está nos planos nossos, diminuir um pouco o imposto de renda. Fazer um imposto único é difícil, mas buscar o menor número de impostos. E tratar apenas de impostos federais, que todas as vezes que tentamos tratar de impostos estaduais e municipais não foi possível resolver esse assunto”, disse o presidente em uma transmissão ao vivo nas redes sociais enquanto cortava o cabelo.

Bolsonaro disse ainda que a proposta de governo deve ser enviada ao Congresso no início de agosto. Uma outra proposta preparada pelos deputados já está em tramitação e teve a comissão especial criada pouco antes do recesso parlamentar. Além disso, o Senado também se prepara para apresentar um texto.

Jogos eletrônicos e impostos

O presidente aproveitou para retomar a redução de impostos que incidem sobre jogos eletrônicos. “Não dá para diminuir tudo isso agora, como vocês gostariam que fosse. Foi feito um decreto, foi analisado ai a questão de arrecadação. Vamos diminuir pouca coisa, mas vamos diminuir”, disse.

Em julho, Bolsonaro sinalizou que o governo estuda reduzir impostos sobre a importação de produtos do setor de tecnologia da informação, como computadores e celulares, e chegou a mencionar a possibilidade de estender para jogos eletrônicos.

Ainda sobre os gamers, Bolsonaro demonstrou interesse em ir a um evento de games em São Paulo em 2020 e comentou a importância do setor para a economia. “Nós queremos que a indústria brasileira não fique escudada em isenção fiscal por que o IPI [Imposto sobre Produtos Industrializados] é alto, por que vem lá de fora”, disse. “O jogo não é apenas um jogo. Tem muito moleque que usa aquilo para fazer programas, para salvar saguis, seja lá o que for”, finalizou o presidente.

Bolsonaro ainda tentou diminuir o tom de sua crítica sobre o presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Felipe Santa Cruz, e disse que “não foram os militares” quem desapareceram com seu pai, Fernando Augusto Santa Cruz de Oliveira.

Deixe seu comentário: