Enquanto Donald Trump tenta se aproximar de negros e latinos, crescem os protestos contra a violência policial contra os negros

Mobilizações populares contra o andamento das investigações sobre o assassinato de um homem negro pela polícia em Minneapolis (EUA) e a tentativa do candidato do Partido Republicano, Donald Trump, de combinar propostas controvertidas sobre imigração com aproximações de minorias étnicas confirmam que a tensão racial virou tema central na pauta das eleições.

A tentativa de aproximação por parte de Trump incluiu um encontro privado com eleitores afro-americanos em Filadélfia. No sábado, o republicano foi a Detroit encontrar-se com o bispo Wayne T. Jackson, da igreja evangélica afro-americana Fé Grandiosa.

Comentários