Enquanto se prepara para o segundo Grenal das quartas-de-final do Gauchão, o Inter já sabe quem enfrentará na próxima fase da Copa do Brasil

Após a derrota de 3 a 0 para o Grêmio no jogo de ida das quartas-de-final do Campeonato Gaúcho, o Inter tem a difícil missão de reverter a vantagem tricolor no clássico desta quarta-feira contra o arqui-rival, no estádio Beira-Rio. Para isso, será necessário vencer o novo confronto por 4 a 0, ou devolver o mesmo placar do último domingo e, assim, levar a decisão da vaga para os pênaltis. Uma missão, mas não impossível.

E enquanto “lambe as feridas” e se prepara para o duelo (com pouco tempo disponível), o time sob o comando do técnico Odair Hellmann já sabe quem será o seu adversário na quarta fase da Copa do Brasil, para a qual se classificou após bater, em sequência, o Boa Vista-RJ, o Remo-PA e e o Cianorte-PR.

Em um sorteio realizado na manhã dessa segunda-feira na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no Rio de Janeiro, ficou definido que o Colorado terá pela frente o Vitória-BA. A busca por um lugar nas oitavas-de-final do torneio terá o seu primeiro compromisso em Porto Alegre, com jogo de volta em Salvador (BA), em dias e horários a definir nos dias 4, 11 e 18 de abril.

Demais duelos

Além do Saci gaúcho contra o Leão baiano, a quarta fase da Copa do Brasil colocará frente a frente, mas mesmas datas, Ponte Preta-SP e Náutico-PE, Atlético Paranaense e São Paulo, Avaí-SC e Goiás, Ferroviário-CE e Atlético-MG.

Já na etapa seguinte, as oitavas-de-final, entrarão na competição os times brasileiros que atualmente disputam a Copa Libertadores da América (incluindo o Grêmio) e os atuais campeões da própria Copa do Brasil, da Série B do Campeonato Brasileiro, da Copa Verde e da Copa do Nordeste.

