Ensaio na pista

O Exército não foi passivo nesta intervenção federal decidida pelo presidente Michel Temer, mas um dos protagonistas. A caserna vê a iniciativa como preparação das tropas para um eventual cenário de convulsões sociais em capitais com a iminente prisão do ex-presidente Lula da Silva, com condenação confirmada em segunda instância na Justiça. Uma vez nas ruas do Rio, as tropas podem controlar manifestos locais e usar as táticas para repetir ações em outras capitais.

Presente

A intervenção no Rio foi presente para o presidente. Tira da pauta a PEC da Reforma da Previdência, e desvia o foco da investigação contra Temer na Polícia Federal.

Bico no Civismo

Os policiais do Rio trabalham para as milícias e para empresas de segurança privada. Que pagam mais. A farda virou um bico. Sem dever cívico.

Passo a passo

Titular da Subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil do Planalto, Gustavo Rocha articula seu nome para ministro da Segurança. Tem apoio de ministros palacianos.

Entregador-geral

Dono da Delta e com prisão domiciliar, Fernando Cavendish inaugurou um novo tipo de colaboração, a delação x-9 junto ao Ministério Público. Não há nada formalizado. Ele é consultado quando procuradores querem saber sobre comparsas e bastidores de eventuais transações escusas que tenham sido feitas. E Cavendish tem entregado.

Taxiando

A Comissão de Ética Pública da Presidência da República julga hoje denúncias contra o presidente da Infraero, Antonio Claret, apadrinhado de Valdemar Costa Neto (PR). Claret é alvo da Associação de Empregados da empresa por, entre outras coisas, ter demitido o presidente da associação, um servidor concursado da estatal.

Números do Pezão

O governador Pezão, do Rio, avisa que não tem chororô mas sim reclamação bem respaldada em relação à União, que repassa mais de R$ 20 bilhões por ano para o Estado. “O Rio manda R$ 130 bi para Brasília e recebe de volta essa merreca”, reclama.

Desabafo

Pezão desabafa sobre os números da Segurança: “Tenho certeza que somos os mais transparentes; duvido que tenha outro Estado que divulga seus números como nós”.

Roma-Brasília

O Governo da Itália cansou de esperar. Contratou o criminalista Nabor Bulhões, para tentar extraditar Cesare Battisti, ação expedida pela Justiça Federal. Processo no STF.

Os Barata, de novo

A Guanabara, empresa dona do ônibus que se acidentou em Formosa (GO), matando oito passageiros semana passada, é de propriedade da família Barata, do Rio de Janeiro, cujo dono Jacob Barata filho está em prisão domiciliar.

O fiscal

Aliás, o diretor de fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, João Paulo Souza, declarou que a Guanabara tem menos multas por irregularidades do que outras grandes empresas. Com um fiscal assim, a empresa não precisa de advogado..

Dom Pedro, 90

Dilma Rousseff e Dom Pedro Casaldáliga bateram um longo papo por telefone no fim de semana. O Bispo emérito de São Félix do Araguaia completou 90 anos. Dilma e Dom Pedro são amigos desde os tempos do regime militar.

Acorda, Rio

Junior Perin, ex-secretario municipal de Cultura e lideres de comunidades vão se reunir amanhã, no Circo Crescer e Viver, no Rio, para debater a intervenção federal. A ideia do fórum é apresentar propostas ao Exército para evitar abuso e violência policial.

Gervásio

Primeiro fotógrafo profissional de Brasília e contratado por vários presidentes desde então, Gervásio Baptista, 93, sofreu uma queda no asilo onde mora e aguarda por uma cirurgia no hospital da Ceilândia. Alô, Governo do DF.

