Entenda a importância dos direitos humanos

Com o assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL-RJ, na última quarta-feira (14), o debate sobre a importância dos direitos humanos reacendeu no País. A expressão está em alta nas ruas, nas redes sociais e nas salas de aula, onde vem ganhando destaque nos últimos anos. No Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o tema é recorrente e seu entendimento pode ser a diferença entre uma nota boa e uma ruim.

Para o sociólogo e professor de Direitos Humanos Josemar Araújo, a disciplina – parte do currículo de Direito – deveria estar presente em todos os cursos universitários: “Várias disciplinas são hoje utilizadas para falar dos Direitos Humanos dentro das Universidades: sociologia, história e antropologia, por exemplo. Direitos Humanos é uma disciplina densa, complexa, ampla, autônoma e indispensável, que não precisa ser colocada dentro de nenhuma outra disciplina”.

Segundo Josimar, a deturpação do termo é consequência de um inconformismo de certos setores da sociedade, que existem inclusive dentro das instituições de ensino: “Em universidades em que os direitos humanos representam compromisso institucional é possível identificar ações muito mais efetivas, tais como a criação de espaços de atendimento ao cidadão com deficiência, políticas de acessibilidade e debates sobre sexualidade e gênero. Por outro lado, dentro das universidades também está presente a visão equivocada dos direitos humanos como direitos de bandidos, fruto de um pensamento reducionista e às vezes pouco esclarecido”.

Para a professora Carol Mendonça, fundadora do projeto ‘Português para Desesperados’, em provas como o Enem fica claro que as pessoas têm confundido liberdade de opinião com ódio ao próximo.

“Somos livres para ter opiniões, crenças e preferências diferentes e queremos respeito quanto às nossas escolhas, mas há uma dificuldade enorme em respeitar as escolhas do outro. Essa intolerância pode prejudicar muito a compreensão de questões ou mesmo da proposta de redação numa prova como a do Enem, que costuma enfatizar questões sociais. Para obter boa nota, o candidato precisa abordar o tema de forma impessoal, ou seja, levando em consideração o interesse coletivo do povo brasileiro e não só o seu ponto de vista”, ressaltou Carol.

O que são os direitos humanos?

Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição.

Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre e muitos outros. Todos merecem estes direitos, sem discriminação.

Deixe seu comentário: