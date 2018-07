Entenda as novas descobertas da Polícia Federal no inquérito que investiga Michel Temer por suspeita de ter recebido propina

Uma nova testemunha, que prestou depoimento à PF (Polícia Federal) na semana passada, trouxe novidades ao chamado “inquérito dos portos”, que investiga se o presidente Michel Temer beneficiou empresas do setor portuário.

O depoimento estabeleceu um possível caminho de propina para o coronel reformado João Baptista Lima, amigo próximo do chefe do Palácio do Planalto há três décadas e suspeito de ser seu operador de propinas. Entenda, abaixo, as descobertas da corporação sobre o tema.

O que já se sabia

Quem pagava – A Rodrimar, uma das empresas concessionárias do Porto de Santos (SP), é investigada pela Polícia Federal por supostamente ter pago propina ao presidente Michel Temer em troca de facilidades no governo.

Quem recebia – De acordo com as investigações da PF, o encarregado de receber a propina da Rodrimar, em nome de Temer, seria o coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo João Baptista Lima, dono da empresa de engenharia Argeplan.

O que já de novo



A forma de pagamento – O depoimento de uma nova testemunha revelou que, em 2000, a Argeplan de Lima passou a controlar uma outra empresa, a Eliland do Brasil, que só existia no papel.

Depois de passar para o controle de Lima, a Eliland conseguiu seu primeiro e único cliente, justamente a Rodrimar. No período entre 2000 e 2010, a empresa de gaveta controlada pelo operador de Temer recebeu pagamentos regulares da Rodrimar.

O destino do dinheiro – A PF acredita que, por ser o controlador da Eliland, o operador de propinas de Temer receberia os recursos da Rodrimar e repassaria ao presidente posteriormente na forma de vantagens financeiras, como a reforma milionária realizada na casa de uma das filhas de Temer.

A respeito da investigação da PF, a assessoria do presidente Michel Temer divulgou a seguinte nota:

“O presidente jamais recebeu qualquer tipo de propina da Rodrimar. O decreto dos portos não beneficiou a empresa. E foi assinado em 2017. Todos os supostos pagamentos citados na investigação são de anos anteriores, quando não havia previsão de Michel Temer vir a ser o presidente da República e assinar essa normatização do setor. Essa investigação não tem nexo nem relação de causa e efeito. Trata-se de pura ficção.”

Testemunha

A testemunha ouvida na semana passada é Gabriel de Carvalho Jacintho, que no dia 17 de julho narrou a delegados da PF que tinha o papel de abrir empresas “de prateleira”, ou seja, inativas para vender a empresários brasileiros. Ele contou que uma delas, a Eliland do Brasil, foi entregue à Argeplan, que tem como dono o Coronel Lima.

Segundo a testemunha, após abrir estas empresas “de prateleira”, vendia a empresários, a maioria deles brasileiros, para fazerem a empresa funcionar. Mas para os investigadores, tais empresas seriam de fachada, usadas apenas para lavar dinheiro de origem ilícita.

A Eliland teria sido vendida a um sócio do Coronel Lima, o empresário Carlos Alberto Costa, após atender a um pedido de um escritório de advocacia. Entre os documentos apreendidos pelos investigadores nas buscas e apreensões da Operação Skala, deflagrada em março e que teve como mira os amigos de Temer, a PF encontrou documentos da Rodrimar e do Porto de Santos na casa de Costa.

Ao transferir a empresa para o sócio de Lima, Jacintho colocou a empresa de Almir Martins como administradora do negócio. Martins é contador de Costa na Argeplan e já atuou em campanhas eleitorais de Michel Temer.

O contador da Argeplan também prestou depoimento aos investigadores em maio deste ano, admitindo que a “Eliland somente possuía contrato com a Rodrimar” e que não se lembrava do objeto da contratação e dos valores envolvidos, mas que ocorreram até 2010.

Na última semana, além de Jacintho, outras testemunhas foram ouvidas pelos ivnestigadores, que agora acreditam já terem provas suficientes da ligação entre a empresa do coronel Lima, Argeplan, com a Rodrimar. A apuração, agora, ocorre sobre o sigilo bancário e fiscal dos investigados, dentre eles Michel Temer.

