Entenda como funciona e o que faz a Academia Brasileira de Letras

É uma instituição que remonta a Machado de Assis, que foi seu primeiro presidente. Inspirada na academia análoga francesa, que existe desde o século 17, a ABL (Academia Brasileira de Letras) foi inaugurada em 20 de julho de 1897. “Não é preciso definir esta instituição, iniciada por um moço, aceita e completada por moços, a Academia nasce com a alma nova, naturalmente ambiciosa”, disse o escritor, na inauguração.

A instituição costuma gerar dúvidas entre as pessoas comuns, que não entendem bem a sua função. Muitos também não conhecem boa parte dos nomes que compõem o time de imortais da casa. Para ajudar a entender melhor a ABL, confira um guia.

Para que serve a ABL?

De acordo com o estatuto, de 1897, a Academia tem por fim “a cultura da língua e da literatura nacional”. Na prática, a ideia é que a ABL seja um ambiente de trocas intelectuais, realizando conferências e uma série de publicações.

Ela também funciona como uma instituição de memória, ao preservar os acervos de muitos dos membros que a compuseram.

Dentro de seu trabalho de zelar pela língua nacional, a ABL edita o “Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa”, um guia com a grafia correta das palavras, que também pode ser consultado no site ou em um aplicativo de celular. Entre muitas publicações próprias e coedições, por exemplo, a ABL se dedicou nos últimos anos a organizar e publicar toda a correspondência de Machado de Assis.

Só o Brasil tem uma instituição assim?

Não. A própria ABL segue o modelo da Academia Francesa, que existe desde os tempos de Luís 13. . A instituição estrangeira, para se ter ideia, também tem seus rituais – e até o fardão usado pelos membros parece com o dos brasileiros. Quando eleitos, os franceses recebem uma medalha com os dizeres “À imortalidade”.

Por que a ABL tem membros que não são escritores?

É assim desde o começo da instituição. Apesar de levar “letras” no nome, a ABL é um clube que reúne notáveis em várias áreas – como, aliás, acontece em outras casas do tipo pelo mundo. Por isso a Casa de Machado tem também políticos, diplomatas, médicos e advogados, entre outras profissões.

Eu posso me candidatar a uma vaga?

Pode, basta ter pelo menos um livro publicado. Para se eleger, porém, é outra história. Os eleitos costumam ser pessoas com trajetória de destaque em sua área. Sem falar que há a política interna da Academia.

Normalmente, os imortais preferem escolher quem já tenha uma relação com eles. Seja por amizade, seja por frequentar as inúmeras conferências que a Casa de Machado promove sempre. Além disso, é preciso fazer campanha.

Como um imortal é eleito?

Depois que um membro morre, os imortais realizam na quinta-feira seguinte a chamada sessão da saudade, quando a cadeira é declarada vaga pelo presidente da casa. A partir daí, os candidatos podem se apresentar. Para ser eleito é preciso ter maioria absoluta dos votos. Ao fim da eleição, os papéis com os votos são queimados em um caldeirão.

Como a ABL se sustenta?

A Academia é uma instituição privada. A principal fonte de renda são os aluguéis de um prédio comercial ao lado de sua sede, além de aplicações financeiras.

Os imortais recebem dinheiro?

Eles não costumam falar muito sobre o assunto, mas sim. Há um salário fixo, mais um extra para quem participar das conferências de terça-feira e das reuniões às quintas-feiras. Quem é membro da diretoria ganha mais. Os acadêmicos não revelam os valores atualizado, mas em 2010 o salário era de 3 mil reais; a participação nas conferências, 500 reais; e a presença nas reuniões, mil reais. (Folhapress)

