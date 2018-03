Entenda como funciona o processo de votação do Oscar

A 90ª edição do Oscar acontece em Los Angeles neste domingo com uma das mais disputadas categorias de melhor filme dos últimos anos. Este ano, a imprevisibilidade acontece principalmente por causa do equilíbrio entre alguns dos concorrentes e ao sistema de votação usado, que dificulta bastante o jogo da adivinhação sem um favorito disparado.

Premiações que servem de “termômetro” para o maior evento do cinema até colocam “A forma da água”, de Guillermo del Toro, em posição confortável. Mas “Três anúncios para um crime” ainda ameaça, e há quem diga que “Dunkirk” e “Corra!” também têm suas chances – tudo graças a uma votação que favorece aqueles que podem até ter agradado com menos intensidade, mas geraram menos reações contrárias.

O modelo implementado para a escolha do melhor filme pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas desde 2009 é bem mais complexo que o anterior, no qual o vencedor era aquele simplesmente com o maior número de votos.

Com exceção do melhor filme, cujos indicados são escolhidos por todos os mais de 6 mil membros da Academia, cada categoria fica sob a responsabilidade dos profissionais que engloba. Ou seja, atores indicam seus favoritos nas áreas de atuação, diretores a direção, etc.

Os membros enviam uma lista que elenca seus escolhidos do preferido para o menos favorito. Na primeira etapa da contagem, são levados em conta apenas os primeiros votos e é estabelecido um número mínimo para que a produção entre para a lista final de indicados.

Tal número é a divisão do total de membros pela quantidade de filmes que podem ser indicados (10 melhores filmes, 5 ou 3 nas demais categorias).

Os votos que forem para longas com menos de 1% das escolhas são desconsiderados, e as segundas escolhas da lista destas cédulas são contabilizados.

Caso todas as vagas ainda não tenham sido preenchidas, os votos do filme menos lembrado também são anulados. Os votos vão então para a segunda escolha das cédulas que os tinham em primeiro lugar.

A esta altura, provavelmente todos os indicados estão claros. Mas a categoria de melhor filme tem suas próprias características. Primeiro porque pode contar com um número de indicados entre cinco e dez.

Segundo porque, em alguns casos, um membro pode acabar votando duas vezes.

Isso acontece quando sua primeira escolha já atingiu o número limite para ser indicado mais 10% dos votos. Nesse caso, sua segunda escolha também é contabilizada.

Após a escolha dos indicados, os membros podem votar em todas as categorias, não apenas naquelas de suas classes. A data para o envio dos votos acabou na última terça-feira.

Em 23 categorias vence aquele com o maior número absoluto de votos, mas no caso do melhor filme mais uma vez há peculiaridades – um processo parecido ao das indicações toma conta.

Os membros da Academia elencam os indicados de melhor para pior. Para vencer, um filme tem que contar com 50% dos votos totais mais um.

Ao final da contagem de todas as primeiras escolhas, se nenhum longa atingir a marca, o menos votado é desconsiderado.

São levadas em conta então as segundas escolhas de cada cédula que colocava o filme menos votado em primeiro. O processo se repete até que algum deles ultrapasse o limite e um vencedor seja escolhido.

