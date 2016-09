Entenda como o Facebook seleciona o que as pessoas veem em sua página principal

Todos os dias, boa parte dos 1,7 bilhão de pessoas que usam o Facebook acessa o site e navega no feed de notícias. É nessa página que as pessoas podem acompanhar as novidades sobre seus amigos. Apesar de estar em contato frequente com o feed, poucas pessoas entendem a sua tecnologia.

A primeira versão do feed de notícias foi lançada em setembro de 2006. Segundo a rede social, a equipe percebeu que as pessoas estavam acessando os perfis dos amigos, um a um, para saber das novidades publicadas por eles. A partir de então, a empresa resolveu desenvolver uma forma automatizada para reunir as publicações mais relevantes para cada um.

O vice-presidente de gerenciamento de produto do Facebook para o feed de notícias, John Hegeman, explicou um pouco da “mágica” por trás da página principal. Ele é o responsável por calibrar o algoritmo que seleciona o que cada usuário da rede social vê. Em média, uma pessoa poderia ver cerca de 2 mil novidades em seu feed de notícias por dia. O uso do algoritmo, porém, faz esse número cair para 200.

Conforme Hegeman, entre as diversas variáveis que o algoritmo leva em conta para compor o feed de notícias, o relacionamento da pessoa que acessa o feed com a que postou determinado conteúdo, o tipo de postagem e a forma como o usuário interagiu no passado com postagens parecidas são algumas que influenciam o resultado.

O Facebook mantém uma área de preferências. Por meio dela,a pessoa pode “interferir” no funcionamento do algoritmo. Ao acessar essa área (que fica ao lado do botão de acesso às configurações no menu do canto superior direito) a pessoa pode: escolher de quais pessoas ele quer receber notícias primeiro; deixar de seguir pessoas para parar de ver as publicações delas (elas não deixem de ver as suas); buscar páginas que estejam relacionadas aos seus interesses ou ocultar aplicativos.

