Entenda como os meninos resgatados da caverna estão sendo cuidados: Os 12 e seu técnico ficarão pelo menos uma semana no hospital após passarem dias sem ver a luz

Os meninos ainda não tiveram contato físico com seus familiares. A equipe médica quer evitar que eles fiquem doentes ou transmitam alguma doença neste período de recuperação e para isso as visitas só foram liberadas através de um vidro. O primeiro grupo resgatado já viu os pais. Eles devem permanecer uma semana no hospital. De acordo com o jornal “The New York Times”, todos estão sendo mantidos na mesma sala do Hospital Chiangrai Prachanukroh, o principal hospital da província de Chiang Rai.