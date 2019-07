Entenda como será escolhido filme brasileiro para concorrer ao Oscar 2020

O Ministério da Cidadania definiu como funcionará o processo de escolha do filme brasileiro que concorrerá ao prêmio de longa-metragem internacional do Oscar 2020. Foi publicada no Diário Oficial da União, nesta terça-feira (02), a portaria com os requisitos para realizar as inscrições das produções nacionais.

Para participar da seleção, um dos critérios estipulados é que o filme tenha sido lançado e exibido no Brasil, em sala de cinema comercial, e que tenha ficado no mínimo sete dias consecutivos em exibição. A obra deve ter tido sua projeção cinematográfica entre 1° de outubro de 2018 e 30 de setembro deste ano.

Interessados têm até às 18h do dia 16 de agosto de 2019 para inscrever o seu filme, através do site criado pelo Ministério da Cultura. Segundo a portaria, os produtores que ainda não vão ter seus filmes lançados até o fim das inscrições, devem fornecer uma declaração de sala de cinema comercial, com a venda dos ingressos. Eles também terão que se comprometer em exibirem o filme durante o prazo fornecido, por sete dias consecutivos.

A Academia Brasileira de Cinema indicou nove especialistas e dois suplentes, que participarão do processo de escolha do filme. Todos possuem notório conhecimento no setor audiovisual. São eles: Amir Labaki, Anna Luiza Machado da Silva Muylaert (Anna Muylaert), David Ribeiro Schurmann (David Schurmann), Ilda Maria Santiago Ribeiro (Ilda Santiago), Mikael Faleiros de Albuquerque (Mikael de Albuquerque), Jussara Nunes da Silveira (Sara Silveira), Vania Beatriz Lima Catani (Vania Catani), Walter Carvalho e Silva (Walter Carvalho) e José Viana de Oliveira Paula (Zelito Viana).Os suplentes, a academia indicou: Adriana de Lucena Navais Dutra (Adriana Dutra) e Marcio Alcaro Fraccaroli (Marcio Fraccaroli).

A Academia vai anunciar no dia 27 de agosto deste ano a produção selecionada. Para escolher, será feita uma votação aberta e definida por maioria simples dos votos.

