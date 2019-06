Entenda lesão que tirou Neymar da Copa América

Por Isadora Aires

Neymar está fora da Copa América após sofrer um entorse de tornozelo no amistoso da Seleção de ontem (5) à noite. Esse tipo de lesão consiste em um rompimento dos ligamentos nesse local, o que habitualmente ocorre após uma torção.

Os ligamentos do tornozelo são estruturas elásticas que mantêm a articulação na posição correta. Em condições normais, distendem (ou seja, esticam) até o limite, regressando à posição inicial. O entorse acontece quando o ligamento é forçado além da capacidade. Em grau 2 ou 3 – caso de Neymar -, causa ruptura parcial ou completa do ligamento e sensibilidade e edemas ao redor do tornozelo. Na maioria da vezes, sente-se dor no pé imediatamente e pode ser difícil de caminhar ou até exercer força no pé (pisar, por exemplo) após a torção.

O tratamento da entorse do tornozelo deve ser realizado de acordo com a gravidade da lesão. Habitualmente, é recomendado repouso, gelo, compressões, utilização de muletas, tratamento fisioterapêutico e elevação do tornozelo. Nos casos mais graves, usa-se imobilização com gesso. Raramente há indicação de cirurgia.

