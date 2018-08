Entenda o que é o Produto Interno Bruto e como ele é calculado

O PIB (Produto Interno Bruto) é um indicador para medir a atividade econômica do País. Quando há queda de dois trimestres consecutivos no PIB, a economia está em recessão técnica. Os economistas costumam dizer que o PIB é um bom indicador de crescimento, mas não de desenvolvimento, que deveria incluir outros dados como distribuição de renda, investimento em educação, entre outros aspectos.

Como o PIB é calculado

O PIB pode ser calculado de duas maneiras. Uma delas é pela soma das riquezas produzidas dentro do país, incluindo nesse cálculo empresas nacionais e estrangeiras localizadas em território nacional. Nesse cálculo entram os resultados da indústria (que respondem por 30% do total), serviços (65%) e agropecuária (5%). Entra no cálculo apenas o produto final vendido, por exemplo, um carro e não o aço e ferro da produção. Evita-se, assim, a contagem dupla de certas produções.

Outra maneira de medir o PIB é pela ótica da demanda, ou seja, de quem compra essas riquezas. Nesse caso, são considerados o consumo das famílias (60%), o consumo do governo (20%), os investimentos do governo e de empresas privadas (18%) e a soma das exportações e das importações (2%). Esses dois cálculos devem sempre chegar ao mesmo resultado.

Quem calcula o PIB?

No Brasil, o cálculo do PIB é feito pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), instituição federal subordinada ao Ministério do Planejamento, desde 1990. Antes disso, a FGV (Fundação Getulio Vargas) era responsável pela medição.

Formação Bruta de Capital Fixo divulgada junto com o PIB

Pela ótica da demanda, A FBCF (Formação Bruta de Capital Fixo) é justamente a conta de investimentos do PIB. A FBCF mede o quanto as empresas aumentaram os bens de capital – aqueles que que servem para produzir outros bens, como máquinas, equipamentos e construção civil.

Diferença entre PIB nominal e PIB real

O PIB nominal é calculado a preços correntes, ou seja, considera os valores do ano em que o produto for produzido e comercializado. Já o PIB real exclui os efeitos da inflação.

O que é o PIB per capita?

Este indicador é calculado a partir da divisão do PIB pelo número de habitantes da região. Ele indica quanto cada habitante produziu em determinado período.

Diferença para o Produto Nacional Bruto

No PNB (Produto Nacional Bruto) entra toda a produção nacional, em território do Brasil ou não. Assim, empresas brasileiras que tenham fábricas no exterior também se somam a este indicador. Em geral, países desenvolvidos possuem PNB maior do que o PIB, mostrando assim que a soma da produção nacional é mais forte do que a soma da riqueza produzida em território nacional, que inclui as empresas estrangeiras localizadas ali.

Quem criou o conceito do PIB

O primeiro cálculo de produção nacional foi publicado em 1953 nas Nações Unidas, baseado em um documento do economista Richard Stone. O título era 1ª Versão do Manual de Contas Nacionais. Stone foi eleito em 1984 o Prêmio Nobel de Economia.

Deixe seu comentário: