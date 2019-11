Entenda os pacotes econômicos anunciados pelo governo federal

O governo Jair Bolsonaro apresentou na terça-feira (5) um pacote de medidas encampado pelo ministro Paulo Guedes (Economia).

Conheça as medidas de acordo com cada uma das três PECs apresentadas pelo governo.

Pacto Federativo

1) Ordem Fiscal: Criação de um conselho fiscal para o país: representantes do governo federal, os presidentes da República, Câmara, Senado, STF (Supremo Tribunal Federal), TCU (Tribunal de Contas da União), governadores e prefeitos avaliarão a sustentabilidade financeira da Federação; Uniformizar a interpretação de conceitos orçamentário e financeiros para evitar que haja divergências entre tribunais de contas dos estados e dos municípios; Programas e obras ganham previsão no orçamento evitando que os fluxos dos recursos sejam interrompidos; Leis e decisões judiciais que criarem despesas só devem ter eficácia se houver previsão no orçamento; Benefícios tributários serão reavaliados a cada quatro anos; No âmbito federal, a partir de 2026, os benefícios tributários não poderão ultrapassar 2% do PIB (se estiver acima desse teto, não haverá novas concessões, ampliação ou renovação de benefícios).

2) Autonomia das regiões: Transferência de royalties e participações especiais a todos estados e municípios; A União deixa de ser a fiadora das finanças regionais e, a partir de 2026, só dará garantias às operações de estados e municípios com organismos internacionais; A operação de crédito entre entes da Federação (diretamente ou por meio de fundo, autarquia, fundação ou estatal) fica proibida; União fica proibida de socorrer entes em dificuldades fiscal e financeiras a partir de 2026.

3) Desobrigar, desindexar e desvincular: União não precisará mais dar crédito para que os estados e municípios paguem precatórios; A parcela do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) destinada ao BNDES será de 14% (hoje a Constituição determina que pelo menos 40% dos recursos sejam destinados a programas de financiamento do banco de fomento); Estados e municípios passam a receber toda a arrecadação do salário-educação e a definir o uso dos recursos; Os percentuais mínimos estabelecidos para os recursos destinados a saúde e educação não serão alterados. O que será permitido é o gestor administrar conjuntamente ambos os limites, o que significa que ele poderá compensar um gasto de uma área na outra; Despesas obrigatórias serão desindexadas (deixam de ser reajustadas) em casos de emergência fiscal. Exceção: benefícios previdenciários e BPC pela inflação; Receita pública não será vinculada a nenhum órgão, fundo ou despesa, com exceção de taxas, doações, FPM (Fundo de Participação dos Municípios), FPE (Fundo de Participação dos Estados) e vinculação constitucional.

4) Estado de Emergência Fiscal: O estado de emergência fiscal ocorrerá na União quando o Congresso autorizar o desenquadramento da Regra de Ouro; Nos estados, por sua vez, ocorrerá quando a despesa corrente ultrapassar 95% da receita corrente; União, estados e municípios não podem promover funcionários (com exceção de serviço exterior, judiciário, membros do MP, policiais, militares e que não implique em atribuição de função); Ficam impedidos ainda reajustes, criação de cargos, reestruturação de carreiras, concurso ou criação de verbas indenizatórias; Autoriza a redução de jornada de até 25% da jornada de trabalho e salário de servidores públicos.

Emergencial