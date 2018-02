Entenda os significados e a magia das fantasias de carnaval

O carnaval, período de quebra do convencional e da ordem costumeira, coloca, alguns poucos dias, punhadinho de tempo, as coisas de pernas para o ar. Oportunidade de viver experiências ligadas a forças espirituais mais primitivas, aquelas que estão por aí, mas mantemos, geralmente, sob forte controle.

Por se tratar de momento de vida fora dos eixos e convenções, o carnaval carrega consigo, em todas suas nuances, fortes aspectos simbólicos. Nesse sentido, claro, as fantasias se destacam, revelando escolhas arquetípicas.

Ninguém escolhe uma fantasia impunemente ou por acaso. A intenção, através de um tipo ideal, com auxílio do alegórico, é evocar, expressar, externalizar, revelar algum conteúdo interno que costuma estar alojado entre o psicológico e o esotérico.

Vamos entender melhor a linguagem das fantasias? Apresento quatro grupos (com opções masculina e feminina), direções cardeais ligadas à substancialidade dos elementos da natureza, um pequeno guia para você escolher o que vestir nessa folia:

Fantasias da Terra

Masculina: Cigano

Indica uma busca de valorização das coisas mais simples e verdadeiras da vida. Quem se fantasia assim expõe um pacto com a energia telúrica, bastante sexualizada e agitada, sempre mais sensível do que racional.

Feminina: Colombina

É a escolha da mulher que quer reencontrar com as coisas mais simples e verdadeiras, “pé no chão” como se diz por aí. Faz alusão a uma vida mais harmoniosa, livre das energias negativas do materialismo desenfreado.

Fantasias do Fogo

Masculina: Índio

Carrega a impulsividade daquilo que se afasta das convenções, busca transformação e renovação incessante. Fantasia que pode ser adotada por quem está buscando renovar a própria vida, abrir-se para novidades e possibilidades inéditas.

Feminina: Diabinha

Na lógica invertida do Carnaval costuma ser usada de forma irônica, sendo capazes das maiores doçuras e bondades. Mas cuidado, não é fantasia que se vista impunemente e, contrariado, pode fazer desabar sobre qualquer inocente um fogo terrificante.

Fantasias da Água

Masculina: Pirata

Representa as energias da transição, do movimento e da viagem. Sua característica é a impermanência, o nomadismo, a incapacidade de ficar atracado por muito tempo. Volúvel como a água, é a fantasia preferida dos que estão procurando aventuras.

Feminina: Sereia

Mistura ideal e equilibrada entre sedução e risco. Seu canto, irresistivelmente cativante, também é assustadoramente perigoso. A sereia deixa clara uma personalidade forte, uma não, melhor, duas: metade menina (meiga, terna), outra metade mulher (poderosa, decidida).

Fantasias do Ar

Masculina: Príncipe

Para quem está em momento de ternura e leveza, de bem com a vida e consigo mesmo. Sua marca é a suavidade em todas as ações e escolhas. Não quer ferir, não quer ser invasivo, sua vocação é ser companhia agradável, sempre atenta às necessidades dos outros ao redor.

Feminina: Anja

Mensageiro ou justiceiro pode usar suas grandes asas para singrar as nuvens e os ares. Sempre dinâmico e corajoso, sem temor de enfrentar os mais extremos casos de injustiça ou violência, gosta de auxiliar e reparar as maldades.

Deixe seu comentário: