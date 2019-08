Entenda por que a Amazônia mobiliza o mundo

A Amazônia não é o pulmão do mundo e, até o momento, não sofre a maior queimada de sua história. Mas ainda assim, o fogo que arde na floresta incinerou a reputação internacional do país. Entenda por que a Amazônia mobiliza como poucos assuntos a atenção do planeta e de que forma o que acontece lá tem impacto no restante do Brasil. As informações são do jornal O Globo.

Mobilização

A Amazônia mexe com corações e mentes porque materializa o imaginário da natureza selvagem e influencia o clima de regiões a milhares de quilômetros de distância. A comoção, no entanto, brota de raízes plantadas em fatos, na razão. As imagens de floresta, uma das últimas regiões selvagens da Terra, e seus animais queimados comovem, a de povos ameaçados, choca.

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Abriga a maior biodiversidade do planeta . Estimativas da Plataforma Brasileira de Biodiversidade sugerem que 20% das espécies da Terra estão lá. São cerca de 40 mil espécies de plantas, 300 espécies de mamíferos, 1,3 mil espécies de aves, habitando em 4,196.943 km² de florestas densas e abertas, segundo o ICMBio. O Brasil tem 60% dela e ela corresponde à metade do país (49,29% do território). A maior floresta tropical tem o maior e mais volumoso rio, o Amazonas. Lá está também uma das maiores diversidades culturais do mundo, com centenas de etnias e povos não contactados .

Importância da Amazônia para o clima global

Ela é uma das grandes reguladoras do clima do mundo. Exporta todos os dias colossal volume de umidade para a atmosfera. O clima da América do Sul e do Brasil em especial é regulado pela Amazônia . As chuvas que alimentam o agronegócio no Brasil Central e trazem água para o Sudeste dependem da umidade transportada da Amazônia por jatos de ventos atmosféricos, que se convencionou chamar de rios voadores.

Desmatamento da floresta

De reguladora ela passa a fonte de emissão de gases do efeito estufa. Estes em excesso mudam o clima e causam eventos extremos, como secas severas e tempestades intensas. A Amazônia é o ecossistema continental com maior quantidade de carbono armazenado. São 200 gigatoneladas de carbono. Se lançadas na atmosfera, aquecerão mais o planeta, que já esquenta.

A redução ou perda de cobertura de árvores com o desmatamento não somente altera o fluxo de vapor de água que um dos reguladores do clima regional, como libera o carbono armazenado na vegetação para a atmosfera, principalmente como CO2, principal gás do efeito estufa. Além disso, a mudança da cobertura florestal para outros usos altera a temperatura superficial localmente. Estudos no Xingu já mostraram isso.

Pulmão do mundo

Esse é um conceito ultrapassado, frisa o físico da USP Paulo Artaxo, especialista na floresta. Não existe um pulmão do planeta, mas uma interação entre ecossistemas. A floresta consome quase todo o oxigênio que produz. A maior parte do oxigênio é produzida pelo fitoplâncton oceânico.

Essas são as maiores queimadas já registradas?

Não, os números deste ano até agora não são um recorde histórico mas são os maiores registrados desde 2010. A série histórica do Inpe começa em 1998, ano de uma das maiores queimadas já registradas na Amazônia, que consumiram 3,3 milhões de hectares em Roraima. Essa queimada colocou enorme pressão sobre o presidente Fernando Henrique Cardoso e deu início a um programa de combate e monitoramento mais organizado.

Os dados do Inpe mostram que o auge das queimadas aconteceu no início dos anos 2000. Os anos de 2004, 2005 e 2007 foram recordes em focos de fogo. Os maiores registros de desmatamento e queimadas no início dos anos 2000 mobilizaram governo federal, Estados e sociedade civil. Nesse período também foram conduzidos extensos programas de pesquisa na região que permitiram avançar no entendimento das consequências severas sobre a perda crescente de florestas.

E este ano?

O Programa Queimadas do Inpe diz que os registros de focos de incêndio de janeiro a agosto de 2019 já são os maiores em sete anos. Isso representa um aumento de 82% comparado ao mesmo período do ano passado. Chama a atenção de cientistas o fato de que 52,5% dos incêndios estão na Amazônia e não no Cerrado (30,1%), onde os incêndios, por características do bioma, costumam ser mais frequentes (embora também com impactos ambientais significativos).

Se não são recorde histórico, por que causam preocupação?

Há um motivo ambiental e um político. O primeiro se baseia no fato de que há ainda vasta área desmatada entre maio e julho que pode queimar até outubro, quando termina a estação mais seca, que favorece o espalhamento das queimadas. O desmatamento em julho foi o pior mês da série histórica do Deter-B, com 2.254 quilômetros quadrados apontados em alertas, uma alta de 278% em relação a julho de 2018 , por exemplo.

