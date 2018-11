Entenda por que a Califórnia sofre com tantos incêndios

Clima seco, mudança climática e atividade humanas estão entre as principais causas dos incêndios na Califórnia (EUA). Nesta temporada de chamas, vídeos mostraram dezenas de imagens aflitivas de carros percorrendo paisagens tomadas pelo fogo. Nas redes sociais, pessoas divulgavam pedidos de informação sobre o paradeiro de entes queridos.

Esta é a realidade da Califórnia desde que o incêndio Camp começou, no início da manhã da quinta-feira (8), queimando uma área de 32 hectares por minuto e devastando a cidade de Paradise, no Norte do Estado. Mais tarde nesse mesmo dia o incêndio Woolsey começou ao Sul, nos condados de Ventura e Los Angeles, levando à evacuação da população inteira de Malibu.

Quais são as características da Califórnia que tornam os incêndios florestais nesse Estado tão catastróficas? Há quatro ingredientes principais:

O primeiro elemento é o clima da Califórnia

“O fogo é uma coisa muito simples, de certo modo”, disse Park Williams, bioclimatologista do Observatório Terrestre Lamont-Doherty, da Universidade Columbia. “Desde que as coisas estejam suficientemente secas e que haja uma faísca, essas coisas vão queimar.”

Como ocorre na maior parte do Oeste dos Estados Unidos, boa parte da chuva na Califórnia cai no outono e inverno. A vegetação passa o verão secando pouco a pouco devido à ausência de chuva e da temperatura mais alta. A vegetação seca pega fogo com facilidade.

Embora o clima californiano sempre tenha favorecido os incêndios, o vínculo entre mudança climática e incêndios maiores é evidente. “Por trás de tudo isso temos a temperatura, entre dois e três graus Fahrenheit mais quente do que teria estado sem o aquecimento global”, disse Williams. Isso deixa a vegetação ainda mais ressecada, elevando a probabilidade de ela queimar.

O registro oficial dos incêndios na Califórnia começou a ser feito em 1932. Dos dez maiores incêndios ocorridos desde então, nove aconteceram desde 2000, cinco desde 2010 e dois este ano, incluindo o incêndio do Complexo de Montecino, o maior na história do Estado.

As pessoas

Mesmo que as condições sejam apropriadas para um incêndio, é preciso alguma coisa ou alguém que o acenda. Às vezes o gatilho vem da natureza, como um raio, mas com frequência maior a responsabilidade é humana.

“Muitos dos grandes incêndios aos quais estamos assistindo no Sul da Califórnia e que impactam áreas habitadas tiveram causa humana”, disse Nina S. Oakley, professora pesquisadora de ciência atmosférica no Instituto de Pesquisas do Deserto.

No ano passado, incêndios mortais no condado de Sonoma e proximidades foram provocados por cabos elétricos derrubados. Este ano, o incêndio Carr, o sexto maior que a Califórnia já sofreu, começou quando o pneu de um caminhão estourou e a roda raspou sobre o asfalto, gerando faíscas.

Há outro modo pelo qual as pessoas contribuem para incêndios: pela escolha de onde viver. Cada vez mais pessoas vêm se radicando em áreas próximas a florestas, conhecidas como a interface urbana-florestal, que tendem a queimar.

O combate ao fogo

Parece um contrassenso, mas a história de combate a incêndios florestais nos EUA na realidade vem agravando os incêndios recentes.

“Nos últimos cem anos temos combatido incêndios bastante bem em toda a parte Oeste dos Estados Unidos”, disse Williams. “Cada vez que combatemos um incêndio com sucesso, muita vegetação que teria sido consumida pelo fogo é preservada. Assim, ao longo dos últimos cem anos a vegetação se adensou em muitas áreas.

“Por essa razão, em boa parte da Califórnia, onde incêndios começam hoje em dia eles devastam lugares que têm muito mais vegetação a queimar do que haveria se tivéssemos deixado os incêndios arder livremente nos últimos cem anos.”

Ventos de Santa Ana

Todos os anos, no outono, no hemisfério Norte, rajadas fortes conhecidas como os ventos de Santa Ana trazem ar seco da área da Grande Bacia do Oeste para o Sul da Califórnia, como explicou Fengpeng Sun, professor assistente do departamento de geociências da Universidade do Missouri-Kansas City.

Esses incêndios tendem a arder três vezes mais rapidamente e a ocorrer mais perto de áreas urbanas. Eles foram responsáveis por 80% das perdas econômicas com incêndios ao longo de duas décadas, começando em 1990.

