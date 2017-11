Entenda porque os gays no Brasil sofrem restrição na doação de sangue

A restrição à doação de sangue por homens gays entrou no centro de uma polêmica. A questão, que é analisada no Supremo Tribunal Federal, não encontra consenso entre médicos. Duas portarias do Ministério da Saúde e da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) consideram “homens que fazem sexo com homens” inaptos a doarem por até 12 meses após as relações sexuais. Quem questionou as medidas foi o PSB.

Entenda abaixo como funciona hoje a doação de sangue no Brasil.

Como é hoje?

Portarias do Ministério da Saúde e Anvisa impedem a doação de sangue por homens que, até 12 meses antes, “tiveram relações sexuais com outros

homens e/ou parceiras sexuais destes”.

O que está em jogo?

O STF iniciou julgamento de uma ação do PSB (Partido Socialista Brasileiro) que questiona essa restrição, alegando que ela é discriminatória.

Qual é a justificativa para a restrição?

O governo argumenta que há um risco comprovadamente maior de doenças sexualmente transmissíveis entre esses grupos –com incidência de HIV até 19

vezes maior. Como existe um intervalo entre algumas infecções e a possibilidade de sua detecção em exames, testes podem não identificar o vírus. Hoje, esse período varia de 12 a 35 dias.

O que o Ministério da Saúde e a Anvisa dizem?

Negam discriminação e afirmam que o período de um ano segue “princípio de precaução” na saúde, medida que também vale para outras restrições na portaria, como pessoas que fizeram tatuagem.

Qual é a posição de entidades LGBT?

Elas afirmam que a norma é discriminatória e retoma o conceito do “grupo de risco”, utilizado no início da epidemia da Aids no Brasil. O ideal, afirmam,

seria haver restrições à doação após comportamentos de risco, como sexo sem proteção e rotatividade de parceiros.

Como deve ficar?

Ainda não há previsão. Até agora, cinco ministros já votaram – quatro deles a favor da retirada da restrição. Já Alexandre de Moraes abriu uma divergência e

sugeriu que o sangue doado por homens gays seja separado, armazenado e passe por novos testes

Desde quando existe essa restrição temporária para gays?

Desde 2002. Antes, gays eram considerados inaptos a doar sangue de forma definitiva.

Quem pode doar no Brasil hoje?

Pessoas de 16 anos (é preciso autorização dos pais ou responsáveis até os 18 anos) a 69 anos, que pesem no mínimo 50 kg e estejam em boas condições de

saúde, tendo dormido ao menos 6h nas últimas 24 h antes da doação.

Além de homens que fazem sexo com homens, também não podem doar pessoas que:

– Realizaram cirurgias e exames invasivos ou se vacinaram recentemente

– Ingeriram determinados medicamentos

– Fizeram tatuagem nos últimos 12 meses

– Têm histórico recente de algumas infecções

– Viajaram a locais com alta incidência de doenças com impacto transfusional

– Apresentaram sintomas ou temperatura do corpo alterada na hora da doação

