Enterrado no Rio o corpo do idoso morto por cÃ£es pitt bull quando tentava salvar uma crianÃ§a atacada pelos cachorros

O corpo de Ary de Oliveira Mendes, 83 anos, morador de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, foi enterrado na tarde desse domingo (8), no cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Ele morreu após ser atacado por três cães da raça pit bull na madrugada deste sábado (7).

O caso foi na Avenida Dezoito do Forte, no bairro Mutuá, próximo ao Centro do município. Parentes e amigos do idoso estavam revoltados e pediram justiça e providências para evitar novas vítimas.

Neste domingo, a Polícia Civil informou que o funcionário da proprietária dos três cachorros, que são uma mistura da raça Bull Terrier com mestiço, será indiciado por homicídio culposo.

De acordo com a polícia, ele teria aberto o portão da casa de forma descuidada, possibilitando a fuga dos animais e o ataque à vítima. Os animais serviam como cães de guarda no local.

Vizinhos do idoso fizeram relatos de como foi o ataque de três cães da raça pit bull. Em um primeiro momento eles contaram que Ary Mendes tentou evitar que uma criança fosse atacada pelos cachorros. Depois, que ele evitou amorte de um cão menor, que era o alvo dos pit bulls.

“Não sei como eles conseguiram atacar. Foi algo assim até terrível de se ver. Eu tô com a imagem, tava no trabalho hoje falando como foi. Está na minha cabeça até agora a forma brutal que esses três animais atacaram aquele senhor”, disse o pintor William Caetano Maia. O pintor disse ainda que uma outra pessoa espantou os cães. Só aí que ele percebeu que o senhor Ary estava morto: “Não, não esboçava nenhuma reação. Aparentemente, eu olhei para a barriga dele, não tinha batimento, nada”, contou.

O local foi lavado, mas as marcas das patas dos animais, sujas de sangue, ficaram na calçada. O dono dos cães, que mora perto do local, foi ouvido pela polícia. O nome dele não foi divulgado. (AG)

Comentários