Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Em reação à decisão do governo de contratar militares da reserva para reduzir a fila de espera por benefícios do INSS, servidores preparam uma manifestação para a próxima sexta-feira, 24, “em defesa do concurso e do serviço público”. A convocação foi divulgada nesta sexta, 17, pelo Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate).

