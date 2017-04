A B’nai B’rith, entidade judaica mundial de Direitos Humanos, soltou nota de repúdio pela “xenofobia e o racismo” de Bolsonaro na Hebraica do Rio, segunda.

No texto, o presidente da B’nai no Brasil, Abraham Goldstein, diz ter ficado desapontado “pela irresponsabilidade de alguns em permitir que o evento tenha ocorrido e que bandeiras de países, como as de Brasil e Israel, tenham estado presentes neste vergonhoso episódio”.

Comentários