Entidades entregam arrecadação ao ICI e planejam Assado do Bem 2019

Os núcleos jovens de criadores e as mais de 30 instituições envolvidas no projeto Assado do Bem já planejam a realização de uma nova edição do evento na Expointer 2019. Os planos começaram a ser alinhados nesta quinta-feira (30/08), durante ato de entrega da arrecadação de R$ 10,4 mil ao Instituto do Câncer Infantil (ICI). A solenidade, realizada na sede da Febrac, contou com a coordenação do ICI, representantes de diferentes raças e instituições em um encontro de solidariedade e muita emoção. Enaltecido pelo apoio à causa das crianças com câncer, o diretor do ICI, Algemir Brunetto, destacou a força da iniciativa e o trabalho que vem auxiliando a elevar os níveis de cura de 40% para 75% aos longo dos 27 anos de atividade de instituto. “Isso foi possível porque tivemos muito apoio e aprendemos a nossa responsabilidade com cada centavo”.

O presidente da Associação Brasileira de Angus, José Roberto Pires Weber, destacou que a iniciativa dos jovens criadores indica que se está no caminho certo. “Mostra que nossos filhos estão engajados e assimilando os ensinamentos para construir uma sociedade melhor”. E aproveitou para agradecer a iniciativa das centenas de pessoas que atuam nessa causa. “Assinar o cheque é fácil. Temos é que agradecer aos voluntários”, reforçou. Em nome da Febrac, o presidente Leonardo Lamachia, desejou vida longa à iniciativa. “A Expointer transcendeu os limites do campo porque as pessoas que fazem essa exposição tem, além de importância econômica, importância social.”

A primeira edição do Assado do Bem foi realizada no sábado (25/8) e o dinheiro arrecadado é fruto da venda de pulseiras que permitiram o ingresso no evento, além do leilão de peças doadas e comercialização de bebidas no local.

Deixe seu comentário: