Entidades entregam solicitação de medidas ao Governador do Estado

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2020

A Farsul foi representada pelo seu diretor Financeiro, José Alcindo de Souza Ávila Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

Farsul, Famurs, Fetag e Fecoagro entregaram ao Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na tarde desta terça-feira, dia 14, um ofício com uma série de medidas necessárias para amenizar as perdas dos produtores em decorrência da estiagem que afetou regiões do estado. O documento pediu também apoio para as demandas em escala Federal, junto aos Ministérios. A Farsul foi representada pelo seu diretor Financeiro, José Alcindo de Souza Ávila.

Entre os pedidos estão a prorrogação das dívidas e parcelas dos produtores rurais vincendas em 2020; repactuar valores de crédito agropecuário; criação de linhas de crédito para cooperativas, empresas e fornecedores para a renegociação das dívidas que os produtores tenham com elas; criação de linha de crédito emergencial para agricultores familiares; a ampliação do zoneamento do plantio da soja para 31 de janeiro e do milho para 29 de fevereiro; entre outras. O Governador se mostrou receptivo à proposta.

