Entidades inovam na forma de arrecadar as contribuições patronais

Facilitar e garantir a contribuição de um valor único, com redução de valores significativa e condizente com a realidade das empresas dos setores de gastronomia e hotelaria, são os principais objetivos da nova forma adotada pelo SINDHA – Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região e pelo SHPOA – Sindicato de Hotéis de Porto Alegre para arrecadar suas contribuições. As entidades são as primeiras do Estado a trabalhar desta forma: estabelecer uma nova contribuição, de modo que nenhuma outra cobrança seja efetuada. A inovação começou a ser aplicada desde o último dia 17 de julho e se estenderá até o fim de 2019.

A Contribuição Empresarial Simplificada funcionará por meio de um valor mensal fixo, calculado com base no número de colaboradores de cada estabelecimento. A iniciativa traz uma forma de cálculo com melhor compreensão, além de ativar automaticamente o consumo dos produtos e serviços oferecidos pelo Sindha.

Para o vice-presidente Administrativo-Financeiro do Sindha, Cacildo Antônio Vivian, o novo modelo intitulado “Contribuição Empresarial Simplificada” vem como um facilitador para os empresários da categoria e abrangerá as cidades de Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Gravataí, Sapucaia do Sul e Viamão. “O empreendedor já tem diversas preocupações para lidar com o seu negócio e a nossa missão é de justamente apoiar e fortalecer o empresário, então criamos este modelo inédito levando em consideração a realidade de cada empresa que permitirá uma programação mais eficaz do fluxo de caixa”, explica.

De acordo com o dirigente do Sindha, a readequação representará uma redução significativa no valor total das próximas parcelas. “Na prática, as empresas poderão ter uma melhor programação e entendimento sobre seus pagamentos”, finaliza.

