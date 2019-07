O colégio de presidentes da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), de Defensores Públicos Gerais, o Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, e a comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas da Advocacia repudiaram a fala do presidente da República Jair Bolsonaro sobre o pai do Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, que foi morto na ditadura militar.

Deixe seu comentário: