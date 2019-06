Entra em vigor decreto que isenta visto a turistas dos EUA e outros três países

O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que isenta apresentação de visto para turistas dos EUA, Canadá, Austrália e do Japão que chegam ao Brasil, entrou em vigor nesta segunda-feira (17). O acordo é unilateral, ou seja, não vale para os brasileiros que viajarem para esses países. O decreto foi publicado em março deste ano, no Diário oficial da União.

Essas nações já eram beneficiadas pelo visto eletrônico, que acelera a permissão de entrada no país. De acordo com o Ministério do Turismo, a decisão da isenção foi tomada com o objetivo de incentivar a geração de emprego e movimentar a economia no Brasil.

Nesta segunda, o país já recebeu os primeiros turistas beneficiados com a isenção de visto, vindos dos Estados Unidos. A expectativa do governo é que a facilidade aumente o fluxo de turistas e gere ao menos R$ 1 bilhão todos os anos.

