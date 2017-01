Entra em vigor na Flórida a lei que permite o uso de maconha para fins medicinais

Entrou em vigor, nesta terça-feira (3), uma nova emenda que permite o uso de maconha para fins medicinais no Estado da Florida, EUA, ampliando o número de doenças e de pacientes, que poderão ser tratados com a planta.

A cannabis para uso terapêutico no Estado é permitida desde 2014 com um THC baixo – ou seja, com uma baixa quantidade da substância psicoativa que é o principal componente da maconha – e destinada a pacientes que sofrem de câncer, epilepsia, convulsões e espasmos musculares crônicos.

No entanto, a legalização de fato ocorreu no dia 8 de novembro passado, quando foi votada a Iniciativa para a Legalização da Maconha Medicinal na Flórida, também conhecida como Emenda Dois. A norma teve 71% de aprovação popular e legaliza o uso da planta em doses mais altas e também para pacientes terminais e que sofrem de Aids, glaucoma, síndrome de estresse pós-traumático, doença de Crohn, Mal de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica (ELA) e esclerose múltipla. A maconha só poderá ser usada como tratamento após a sua necessidade pelo doente ser examinada e comprovada, por no mínimo três meses, por um médico licenciado.

Outras medidas previstas na emenda, mas para as quais ainda deverão ser criadas regras pelo Departamento de Saúde, são a regulamentação da produção da planta, dos seus centros de distribuição e dos cartões de identificação para pacientes e médicos. (ABr)

