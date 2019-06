Entrada de dólares no País supera saída em 346 milhões de reais em maio

O saldo de entrada e saída de dólares do País ficou positivo em maio. As entradas superaram as saídas em US$ 346 milhões, informou nesta quarta-feira (05), o BC (Banco Central).

Em maio, o fluxo financeiro – investimentos em títulos, remessas de lucros e dividendos ao exterior e investimentos estrangeiros diretos, entre outras operações – registrou saldo negativo de US$ 1,149 bilhão e o comercial (operações de câmbio relacionadas a exportações e importações) teve saldo positivo de US$ 1,495 bilhão. De janeiro a maio, o saldo ficou positivo em US$ 3,164 bilhões. O fluxo financeiro registrou saldo negativo de US$ 6,893 bilhões e o comercial ficou positivo em US$ 10,057 bilhões.

Dólar

O dólar voltou a subir nesta quarta-feira após cair nos três últimos pregões. A alta da moeda americana no exterior e questões internas fizeram a divisa encostar nos R$ 3,90 perto do fechamento.

Notícias de que o governo discute a possibilidade de flexibilizar o teto de gastos após a aprovação da reforma da Previdência fizeram o dólar acelerar a alta. Com isso, o real foi a segunda moeda que mais perdeu valor perante a moeda americana, atrás apenas do rand da África do Sul. O ministério da Economia, porém, desmentiu as notícias após o fechamento do mercado à vista. Na sessão, o dólar à vista encerrou com valorização de 0,99%, a R$ 3,8949.

No mercado de ações, a palavra “cautela” voltou às mesas de negociação depois que a CMO (Comissão Mista de Orçamento) do Congresso adiou para a próxima terça-feira a votação do crédito suplementar pedido pelo governo. O Ibovespa terminou o dia em queda de 1,42%, aos 95.998,75 pontos. Os negócios somaram R$ 12,4 bilhões.

Embora as bolsas de Nova York tenham subido, as commodities metálicas e energéticas tiveram uma sessão de perdas, com reflexo direto sobre as ações da Petrobrás, Vale e siderúrgicas. As ações do setor financeiro, bloco de maior peso na composição do Ibovespa, também tiveram perdas expressivas. Ao final dos negócios, Petrobrás ON e PN registraram quedas de 1,41% e 1,30%. Vale caiu 1,47%.

A quarta-feira foi marcada por fortalecimento do dólar no exterior, em meio a renovados temores de piora da economia mundial após nova rodada de indicadores fracos, que fizeram as cotações do petróleo despencarem. A diretora gerente do FMI (Fundo Monetário Internacional), Christine Lagarde, afirmou que a previsão da instituição de “fragilidade e precariedade” da retomada econômica se confirmou.

