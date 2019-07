Entre as 10 músicas mais tocadas no mundo, 5 são do novo álbum de Ed Sheeran!

O novo álbum de Ed Sheeran emplacou a metade das músicas do Top 10 global do aplicativo de streaming Spotify! As músicas foram lançadas há apenas três dias, na última sexta-feira (12).

O Top 10 reúne cinco sucessos do ruivo. Estão na lista o hit “I Dont Care”, da parceria com Justin Bieber, “Beautiful People”, com Khalid, “Antisocial”, com Travis Scott, “South of the Border”, com Camila Cabello e Cardi B e “Remember The Name”, com Eminem & 50 Cent.

Com isso, Ed bateu um record na plataforma: ele se tornou o primeiro artista a somar 66 milhões de ouvintes mensais na plataforma. Arrasou, né?!

Confere a lista e aproveita para ouvir todos esses sucessos!

Deixe seu comentário: