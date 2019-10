Entre as opções para abrigar Bolsonaro, o Patriota tem organização semelhante à do PSL, marcada pela nomeação de parentes

Se decidir deixar o PSL e ir para o Patriota, o presidente Jair Bolsonaro deve se deparar com um partido que mantém práticas bem semelhantes às usadas por sua atual legenda. Assim como a sigla dirigida por Luciano Bivar, o Patriota tem histórico de abrir espaço para familiares do seu presidente, Adilson Barroso.

O cacique, que fundou o partido PEN (Partido Ecológico Nacional), mantinha na executiva nacional cinco parentes diretos até 2018, quando a legenda incorporou o PRP (Partido Republicano Progressista), e depois mudou de nome e de estatuto para atender a candidatura à Presidência de Bolsonaro, que acabou atraído pelo PSL. Bivar, por sua vez, controla o partido com três filhos na direção.

Mesmo com espaço aberto aos parentes, é Barroso quem mantém o controle da legenda, que teve em 2018 receita anual de R$ 8 milhões. Um de seus nove irmãos, Aguinaldo Barroso, é o tesoureiro. Filho dele, Fernando Barroso é presidente do Patriota Jovem, e a esposa, com quem se casou em 2018, Cassia Freire Barroso, é a presidente do Patriota Mulher.

A vice presidência e a Fundação Ecológica Nacional, mantida pela legenda, cuja gerência financeira cabia à ex-mulher de Barroso, Rute, ficou agora com o PRP.

No grupo de comando do partido, Barroso mantém ainda a filha, Fabiana de Lima Barroso, outro de seus irmãos, Rogério Barroso, e uma sobrinha, Bruna Rigota. Em 2017, quando estreou na TV e teve cinco minutos para se apresentar ao eleitor, o Patriota só deu voz à família Barroso. Além de seu presidente, falaram apenas seus filhos.

“Se não confiar na família, vai confiar em quem?”, argumenta Barroso.

Segundo ele, a burocracia para formar um partido é grande e, por isso, a presença de parentes na estrutura do antigo PEN se justifica.

“Tenho nove irmãos, um monte de sobrinhos, e muitos deles me ajudaram muito na criação do partido”, explica.

Segundo Barroso, com a incorporação do PRP, o partido tem cerca de 27 segundos de tempo disponível na televisão.

“É mais tempo do que partidos mais antigos têm, como o PV e o PSC”, diz.

Os poderes da melancia

No novo estatuto, entre as exigências do Patriota para quem quiser se candidatar pela legenda, está a cobrança de 5% do rendimento bruto durante o respectivo mandato, se eleito. Caso algum eleito abandone o partido, a cobrança sobe para 30% e o pagamento deve ser mantido até o fim do mandato.

Apesar de ter usado R$ 1,3 milhão da verba partidária para tentar se eleger deputado federal em 2018, Barroso não conseguiu votos suficientes para ocupar uma cadeira na Câmara. O valor foi o mais alto direcionado a um candidato pela direção nacional.

Na eleição de 2014, quando ainda era possível receber doações de empresas, Barroso recebeu R$ 600 mil da JBS.

Antes de assumir o conservadorismo de direita, Barroso se apresentava como ambientalista. O primeiro estatuto do PEN definia o partido como social-democrata cristão. Sua página no Facebook tem mais de 8 milhões de seguidores, mais de 90% são mulheres, que acompanham seus posts com receitas de chás caseiros, dicas de alimentos que prometem evitar doenças e fotos de flores.

Em seu canal no YouTube, ele apresenta sucos, remédios caseiros e até dá dicas de estimulante sexual natural —no caso, suco da melancia feito com as sementes.

“É uma receita milenar. A melancia é estimulante, é dilatante, ela dilata a veia, ela tem a semente que é super poderosa”, diz Barroso num vídeo de março passado.