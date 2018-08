Entre os eleitores mais ricos, o presidenciável Jair Bolsonaro conta com mais intenções de voto que Geraldo Alckmin, Marina Silva e Ciro Gomes juntos

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, lidera entre os eleitores mais ricos, com 33% de intenções de voto, ficando à frente de seus concorrentes Marina Silva (Rede), Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin (PSDB) juntos, segundo pesquisa divulgada nessa quarta-feira pelo instituto Datafolha.

Esse recorte considera o cenário estimulado e sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está preso desde abril e ainda terá sua situação julgada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A fatia do eleitorado mais rico acampa os que ganham acima de dez salários-mínimos (R$ 9.504). Somados, Marina (6%), Ciro (13%) e Alckmin (11%) representam cerca de 30% – três pontos percentuais atrás de Bolsonaro. A margem de erro da amostra é de dois pontos para mais ou para menos.

No cenário com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a disputa se apresenta de forma mais equilibrada, de acordo com o Datafolha. Bolsonaro registra 30% de intenções de voto entre os mais ricos e o líder petista 20%. Alckmin tem 10%, Ciro 8%, e Marina 5%.

Camada mais pobre

Já entre os mais pobres (até dois salários-mínimos, R$ 1.908), Marina tem 19% de intenções de voto, seguida por Bolsonaro (14%) e Ciro (10%) no cenário que simula a ausência do ex-presidente. Presente na disputa, Lula lideraria com folga esse estrato da população (49%, contra 11% do presidenciável do PSL).

Bolsonaro também registrou número expressivo na pesquisa espontânea, com 30% de intenções de voto entre os eleitores com maior poder aquisitivo. Entre os mais pobres, contudo, atingiu 8% – 16 pontos percentuais a menos do que Lula.

