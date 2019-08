Entregador é assaltado em Gravataí; criminosos levaram carga, documentos e cerca de R$4 mil da vítima

Um homem, de 54 anos, foi assaltado enquanto realizava entregas de linguiça próximo a parada 83, em Gravataí. Ele foi abordado por dois indivíduos armados, que o obrigaram a entregar as chaves da Fiorino que dirigia, carregada com 30kg do alimento.

Além da carga e do automóvel, os criminosos levaram a carteira do entregador, com todos os documentos, cerca de R$3.500,00 em dinheiro e um cheque de R$255,00. Segundo o retrato falado do motorista, os dois indivíduos aparentavam ter aproximadamente 20 anos, sendo um deles alto, magro e moreno, e o outro baixo, com pele clara e cabelo e barba bem feitos. A polícia ainda não localizou os assaltantes.

